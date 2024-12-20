Fenerbahçe'de 4 değişiklik!

İstanbul temsilcisi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Filip Kostic'ten oluşturdu. Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred Rodrigues'i bozmayan deneyimli teknik adam, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ!

Fenerbahçe'nin tecrübeli İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli eldiven, Dominik Livakovic'in yokluğunda müsabakaya ilk 11'de başladı.

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