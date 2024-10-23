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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de 6 eksik birden! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de 6 eksik birden!

        UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Mancnhester United ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımdaki eksikler dikkat çekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:50
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        F.Bahçe'de 6 eksik birden!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekiplerinden Mancnhester United ile kozlarını paylaşacak.

        Dev mücadele öncesi iki takımdaki eksikler göze çarpıyor.

        F.BAHÇE'DE 6 EKSİK!

        Filip Kostic - Statü gereği

        Bartuğ Elmaz - Statü gereği

        Oğuz Aydın - Statü gereği

        Levent Mercan - Statü gereği

        Cengiz Ünder - Sakatlık

        Jayden Oosterwolde - Sakatlık

        MAN. UNITED'DA 5 FUTBOLCU YOK

        Bruno Fernandes - Kırmızı kart cezalısı

        Leny Yoro - Sakatlık

        Kobbie Mainoo - Sakatlık

        Harry Maguire - Sakatlık

        Tyrell Malacia - Sakatlık

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