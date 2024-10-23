Fenerbahçe'de 6 eksik birden!
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Mancnhester United ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi iki takımdaki eksikler dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İngiliz ekiplerinden Mancnhester United ile kozlarını paylaşacak.
Dev mücadele öncesi iki takımdaki eksikler göze çarpıyor.
F.BAHÇE'DE 6 EKSİK!
Filip Kostic - Statü gereği
Bartuğ Elmaz - Statü gereği
Oğuz Aydın - Statü gereği
Levent Mercan - Statü gereği
Cengiz Ünder - Sakatlık
Jayden Oosterwolde - Sakatlık
MAN. UNITED'DA 5 FUTBOLCU YOK
Bruno Fernandes - Kırmızı kart cezalısı
Leny Yoro - Sakatlık
Kobbie Mainoo - Sakatlık
Harry Maguire - Sakatlık
Tyrell Malacia - Sakatlık