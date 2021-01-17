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Fenerbahçe'de 7 eksik

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek

Fenerbahçe'de 7 eksik

Ligde son 4 maçını kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran sarı-lacivertliler, başkent temsilcisine karşı sahaya moralli çıkıyor.

Haftaya 35 puan ve averajla ikinci sırada giren Erol Bulut'un öğrencileri, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor galibiyetleriyle iç sahadaki kötü gidişe "dur" diyen Fenerbahçe'nin, zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucuna göre haftayı lider kapatma şansı bulunuyor.

7 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısına 7 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Tolga Ciğerci, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin, bu önemli mücadelede takımlarını yalnız bırakacak.

Bu oyuncuların yanı sıra Ömer Faruk Beyaz'ın da kadroda bulunması beklenmiyor.

SOSA VE ADEMİ'NİN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de sakatlıklarını yeni atlatan Jose Sosa ve Kemal Ademi'nin durumu, maç saatinde belli olacak.

Bir süredir takımdan ayrı kalan 2 futbolcunun durumuna teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

NOVAK DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süredir kadroda bulunmayan Filip Novak'ın, MKE Ankaragücü karşısında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Ligde son olarak sarı-lacivertlilerin 23 Aralık'ta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın kadrosunda bulunan Novak, daha sonra oynanan 3 lig ve 1 kupa maçında kadroda yer almamıştı.

İKİ İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi 2 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand ve Ozan Tufan, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor müsabakasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak Sinan Gümüş de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

103. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 103. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 102 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 64-11 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 188 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 69 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 51 kez karşılaştı.

Evinde 37 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu.

İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 114, MKE Ankaragücü ise 37 gol attı.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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