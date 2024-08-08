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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Adana Demirspor hazırlıkları başladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Adana Demirspor hazırlıkları başladı

        Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, 10 Ağustos Cumartesi saat 21.45'te Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması için bu sabah Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:55
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        F.Bahçe'de A.Demirspor hazırlıkları başladı
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        Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasında 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Ülker Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Lille karşısında ilk 11’de oynayan futbolcular rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından sona erdi.

        Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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