Süper Lig'deki ilk maçında Bursaspor'u yense de ardından Evkur Yeni Malatyaspor ve önceki gün de Göztepe deplasmanında bozguna uğrayan Fenerbahçe'de takımın kötü görüntüsü camiada endişe yarattı. Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre büyük umutlarla başlanan sezonda önce Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica'ya turun kaybedilmesi, sonra da ligde art arda gelen kayıpların ardından başkan Ali Koç ve kurmayları, durum değerlendirmesi yaptı.

Yöneticiler, alınan sonuçların kabul edilemez olduğunu ancak panik yapmadan eksiklerin giderilmesi halinde takımın ayağa kalkıp yarışa sıkı bir şekilde tutunacağına inandıklarını ifade ettiler. Öte yandan başkan Ali Koç'un sportif direktör Damien Comolli ile de bir görüşme gerçekleştireceği ve takımın son durumu hakkında bilgi alıp eksiklerin giderilmesi yönünde yol haritası çizeceği öğrenildi.

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