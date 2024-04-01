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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi takımla buluştu - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Ali Koç ve yönetimi takımla buluştu

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Samandıra'da takımla bir araya geldi. Sarı-lacivertli futbolcular, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkan Ali Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler. Ali Koç, 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:13
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        FLAŞ! Ali Koç oyunculara açıkladı...
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        Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Profesyonel Futbol A Takımımızla bir araya geldi.

        Futbolcularımıza 2 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul’da alınması beklenen muhtemel kararları anlatan Başkanımız, oyuncularımıza kişisel fikirlerini sordu.

        Takım Kaptanlarımız Edin Dzeko, Dusan Tadic, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci Başkanımızın konuşmasından sonra görüşlerini ifade ederken;

        Fenerbahçe futbol takımına sahada ve saha dışında yapılan tüm haksızlıkların farkında olduklarını söyleyen oyuncular, Takım olarak Trabzon deplasmanından daha güçlü ve kenetlenmiş bir takım olarak döndüklerini, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmek istediklerini Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kuruluna ilettiler.

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        Takımın karakterli, duruşu olan ve aidiyeti yüksek tavrı için oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade eden Başkanımız Ali Y. Koç; 2 Nisan tarihinde alınacak kararlar doğrultusunda hiçbir şey yapmama gibi bir durumun ihtimal dahilinde olmadığını açıkladı.

        Teknik Direktörümüz İsmail Kartal da toplantıda oyuncularımıza hitaben daha önce tarih boyunca pek çok olay yaşandığını ve kendisinin Fenerbahçe’de olduğu dönemde de şampiyonluğun ellerinden çalındığını söyledi.

        Takımın her mücadeleye hazır olduğunu vurgularken, Genel Kurulun kararına saygı duyacaklarını açıkladı."

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