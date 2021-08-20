Dün akşam HJK Helsinki ile oynanan maçta ilk 11’de başlayan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Enner Valencia antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun’un tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, pazar akşamı evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.