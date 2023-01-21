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Fenerbahçe ve Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, ortaya koyduğu performansla parmak ısırtmaya devam ediyor.

17 yaşındaki futbolcu, bu sezon fazla forma şansı bulamasa da süre aldığı maçlarda skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Bu sezon 3 gol, 2 asistlik performans sergileyen genç yetenek, her 75 dakikada bir skora katkı yapmayı başardı.

Arda Güler bu alanda takımın en golcü isimleri Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

İlk sırada yer alan Enner Valencia, 18 gol ve 4 asistle 22 gole katkıda bulundu. Ekvadorlu yıldız 71.4 dakikada bir gole katkı veriyor.

Belçikalı yıldız golcü Michy Batshuayi ise 13 gol atarken 1 de asist yaptı. Tecrübeli forvet, 74.9 dakikada bir skora katkı yapıyor.