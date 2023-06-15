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Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor? Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

2022-2023 sezonunu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlayarak moral bulan Fenerbahçe'de 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'in geleceği gündem olmuş durumda. Avrupa basının manşetlerinden düşmeyen 2005 doğumlu Güler'in transfer iddialarına dair tüm gelişmeleri bir araya getirdik...

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  • Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor, annesi Serap Güler'den çarpıcı paylaşım! Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

    Fenerbahçe'nin 2020 yılında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği ve bu sezon oynadığı maçlarda 6 gol ve 7 asistle yıldızlaşan Arda Güler'in adı, transfer söylentilerine karışmış durumda. İngiliz basının son zamanlarda yaptığı haberlerin ardından bu kez de dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'le ilgili çarpıcı açıklamalara imza attı...
  • Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor, annesi Serap Güler'den çarpıcı paylaşım! Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

    İNGİLİZ BASININDAN 1500 DAKİKA İDDİASI

    İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Premier Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Newcastle United'ın; Barcelona ve Ajax ile Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor, annesi Serap Güler'den çarpıcı paylaşım! Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

    Söz konusu haberde Arda Güler'in 2022-2023 sezonu genelinde 1500 dakikadan az süre alması halinde 5 milyon euroya ayrılabilir maddesi bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapılmadı ancak Arda Güler sezonu, tüm kulvarlarda toplamda 1550 dakika süre alarak tamamladı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor, annesi Serap Güler'den çarpıcı paylaşım! Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

    FABRIZIO ROMANO: BİRÇOK ÜST DÜZEY TAKIM İSTİYOR!

    Twitter'da 15 milyondan fazla takipçi sayısı bulunan dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in üst düzey takımlar tarafından ikna edilmeye çalışıldığını iddia etti.

    Transfer konusunda futbol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Romano, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Anlaşılan Türk elması Arda Güler, sadece 17,5 milyon Euro'ya satın alınabilecek" ifadesinde bulundu.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor, annesi Serap Güler'den çarpıcı paylaşım! Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

    "FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ SELAHATTİN BAKİ: TALİPLERİ VAR..."

    Bu sezon milli takıma yükselme başarısı da gösteren Arda Güler ile ilgili olarak Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise; "Gitmesini elbette itemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Fenerbahçe'de Arda Güler transfer mi oluyor, annesi Serap Güler'den çarpıcı paylaşım! Fabrizio Romano'dan Arda Güler iddiası

    ARDA GÜLER'İN ANNESİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

    Son günlerde hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılan Arda Güler ile ilgili olarak annesi Serap Güler'in resmi Twitter hesabından; "Her seçim bir vazgeçiştir..." paylaşımı, "Arda Güler gidiyor mu?" iddialarını iyice güçlendirdi...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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