"FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ SELAHATTİN BAKİ: TALİPLERİ VAR..."



Bu sezon milli takıma yükselme başarısı da gösteren Arda Güler ile ilgili olarak Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise; "Gitmesini elbette itemiyoruz ama talipleri var. Başkanımız ile birlikte bu hafta görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.