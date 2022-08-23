İHA

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Adana Demirspor karşısında ilk 11’de yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Serdar Aziz, Joshua King ve Bruma, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.