Fenerbahçe'de ayrılık: Sosyal medya hesabından duyurdu! Fenerbahçe forması giyen Barış Sungur, karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshettiğini ve sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Barış Sungur, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile olan sözleşmemi karşılık anlaşarak sona erdirdik. Büyük Fenerbahçe taraftarına bana destek oldukları her an için teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Bucasspor 1928'den Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, daha sonra Muğlaspor, Karşıyaka ve Kuşadasıspor'a kiralanmıştı.