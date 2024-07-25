Fenerbahçe'de ayrılık: Umut Nayir, Konyaspor yolcusu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Umut Nayir'in geleceği belli oldu.

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe ve Konyaspor, Umut Nayir transferi için anlaşmaya vardı. Konyaspor, Umut Nayir ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Kariyerine Konyaspor'da devam edecek olan Umut Nayir kısa bir süre içerisinde yeşil-beyazlı takımla resmi sözleşme imzalayacak.

JOSE MOURINHO KADROYA YAZMAMIŞTI

Jose Mourinho'nun UEFA kadrosuna yazmadığı 9 futbolcudan biri Umut Nayir olmuştu.