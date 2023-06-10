Aziz Yıldırım'dan 'adaylık' yalanlaması

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Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adayı olmaları için bazı iş insanlarıyla bir araya geldiği iddiasını yalanladı.

Bugün yayınlanan bir haberin ardından açıklama yapan Aziz Yıldırım, “Bugünkü Hürriyet Gazetesi'nde Mehmet Arslan imzasıyla yer alan, hakkımda birçok asılsız iddiayı içeren, tümüyle dedikoduya dayalı haber yalandır. Bugüne dek ne yaptıysam kapalı kapılar ardında değil açık açık yapan biri olarak, haberde yer alan hakkımdaki tüm iddialar sırasıyla gerçek dışıdır" ifadelerini kullandı.