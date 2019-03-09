Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u yenerek moral depolayan ancak deplasmanda yaklaşık 6 aydır galibiyet alamayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 3 puan hesaplarının yapıldığı maç öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve maça yetiştirilmeye çalışılan Mehmet Topal, Medipol Başakşehir maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Çaykur Rizespor ile oynanan maçtan bu yana arka adalesinde çekme bulunan tecrübeli futbolcu, Başakşehir maçında zorunlu olarak takımını yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalarda vazgeçemediği ve en çok güvendiği isimler arasında yer alan Topal, zorlu Başakşehir deplasmanında sakatlığı sebebiyle takımdaki yerini alamayacak.

DIRAR DA YOK

Sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında da forma giyemeyen son haftaların formda ismi Nabil Dirar da Başakşehir maçı kadrosunda yer almıyor. Sarı-lacivertlilerde bu iki isim dışında sarı kart cezalısı bulunan Andre Ayew de, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.