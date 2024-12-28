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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Becao ameliyat oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Becao ameliyat oldu!

        Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:09
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        Fenerbahçe'de Becao ameliyat oldu!
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        Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, ameliyat edildi.

        Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.

        Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren Brezilyalı futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.

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