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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Becao gelişmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Becao gelişmesi!

        Fenerbahçe'de Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı Union Saint-Gilloise mücadelesi öncesi sevindiren bir gelişme yaşandı. Sakatlığını atlatan Becao takımla birlikte çalışmalara başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:15
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        Fenerbahçe'de Becao gelişmesi!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşı karşıya gelecek.

        İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

        Koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas ve şut antrenmanları ile devam etti. Fenerbahçe, bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Siltaş Yapı Pendikspor karşısında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

        BECAO ANTREMANLARA BAŞLADI

        Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Rodrigo Becao, çalışmalara başladı.

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