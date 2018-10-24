Fenerbahçe'de bileti kesilen diğer isim belli oldu! Üçüncü operasyon!

Lige beklediği gibi bir giriş yapamayan ve 9 haftada 9 puan toplayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kötü gidişin ardından bir operasyon daha yolda!