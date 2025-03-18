Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 28 Mart Cuma günü Sipay Bodrum FK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core çalışmasıyla başladı. Futbolcular sahada yapılan ısınma ve koordinasyon programlarının ardından pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.