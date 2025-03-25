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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi

        Fenerbahçe, cuma günü deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı Süper Lig 29'uncu hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:57 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:57
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        Fenerbahçe'de Bodrum FK mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma ve koordinasyon programları ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından uygulanan bireysel programlar ile sona erdi. Milli takımdan dönen futbolcular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

        Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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