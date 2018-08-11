Fenerbahçe, efsanevi futbolcuları Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-19 sezonunun ilk maçında Bursaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde 4 Haziran'da başkan seçilen Ali Koç'un bir süredir stadyumlarda küfürün silinmesi için yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe yönetiminden yeni bir hareket daha geldi. Ülker Stadı'nda Bursaspor maçı öncesinde her koltuğua döviz bırakıldı ve "Fenerbahçeli küfür etmez" vurgusu yapıldı.

Başkan Koç, Spor Toto Süper Lig'de başlayacak 2018-2019 sezonu öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara seslenmişti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan videoda başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı.

"111 yıllık tarihi bir çınar olarak Türk sporunu sevgiyle, mutlulukla ve umutla yarınlara taşımak zorundayız. Can'ların, Lefter'lerin mirasının daima iyilik saçabilmesi, İhsan teyze ve Mümtaz amcanın aşkının hep devam edebilmesi ve Fenerbahçe ile ilk kez buluşan çocukların heyecanının hiç bitmemesi için haykırıyoruz. Statta, sokakta ve sosyal medyada, 'Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' diyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda herkesi yeniden saygıya davet ediyoruz."

Öte yandan bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez kullanılacak olan VAR uygulaması için her koltuğa bilgilendirici kitapçık da bırakıldı.

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