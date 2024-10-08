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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi!

        Sakatlığı nedeniyle Twente maçında forma giyemeyen Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 15:03 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:03
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        Çağlar'dan Fenerbahçe'ye iyi haber!
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        Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, bireysel çalışmalara başladı.

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynanan maçta sol arka adalesinden sakatlananan milli futbolcuda kanama ve ödem tespit edilmişti.

        28 yaşındaki defans oyuncusu tedavisinin ardından sakatlığını atlatarak bireysel çalışmalara başladı.

        Fenerbahçe, ligin 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak

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