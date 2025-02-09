Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatladı!
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştığı mücadelede Çağlar Söyüncü sakatlandı ve oyundan çıktı
Giriş: 09.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:16
Süper Lig'de Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi. Çağlar yerine 10. dakikada Sofyan Amrabat oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'de savunma hattından Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek'in de sakatlıkları bulunuyor.
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