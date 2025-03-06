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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı!

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, Rangers maçında sakatlanarak 16. dakikada yerini Djiku'ya bıraktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 21:11 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:11
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        Fenerbahçe'de Çağlar şoku!
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        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı.

        Sarı-lacivertlilerde mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, arka adalesinden sakatlandı.

        Tedavisi saha içinde yapılan Çağlar, oyuna devam edemeyerek 16. dakikada yerini Djiku'ya bıraktı.

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