Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor

Fenerbahçe, 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda çabukluk çalışmaları da yapıldı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.