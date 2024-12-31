Fenerbahçe'de Cenk Tosun beklediği şansı bulamadı!
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Cenk Tosun, beklediği forma şansını bulamadı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun, hedeflediği süreyi alamadı. 3 kulvarda toplam 97 dakika forma giyen milli futbolcu, golle buluşamadı.
Cenk Tosun, Trendyol Süper Lig'de 4 mücadelede görev aldı. Deneyimli santrfor, bu maçlarda sadece 38 dakika sahada kaldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta Cenk Tosun'a şans verdi. Milli oyuncu, bu mücadelelerde 14 dakika forma giydi ve beklentileri karşılayamadı.
Cenk Tosun'un gole en yakın olduğu an, iç sahada oynanan Lille karşılaşması oldu. Şampiyonlar Ligi 3. tur rövanş maçında 35 dakika süre alan deneyimli golcü, maçın 85. dakikasında oyuna girdi.
Milli yıldızın, uzatmalara giden karşılaşmanın 120. dakikasındaki kafa vuruşu kale direğine takıldı.