Fenerbahçe'de çifte sakatlık: Livakovic, Oğuz Aydın...
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta Dominik Livakovic sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Livakovic'in yerine Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Mücadelenin ikinci yarısında ise Oğuz Aydın sakatlandı ve yerini Saint-Maximin'e bıraktı
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.
Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı.
Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.
Osman Ertuğrul Çetin, daha önce 2 kez Süper Lig maçında Fenerbahçe kalesini korudu.
OĞUZ AYDIN DA SAKATLANDI
Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi.
Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.
Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.