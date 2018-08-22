Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, Benfica maçı dönüşünde de Yeni Malatyaspor'a deplasmanda kaybeden Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşmasında kadroda değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Özellikle orta sahanın performansından memnun kalmadığı bildirilen ve bazı noktalarda değişiklikler yapması beklenen teknik direktör Phillip Cocu'nun, Göztepe deplasmanında Eljif Elmas'a 11'de şans verebileceği ifade edildi. Makedon futbolcunun yanı sıra ligdeki ilk iki maçta sadece Malatyaspor mücadelesinde 28 dakika sahada kalan Fransız yıldız Mathieu Valbuena da maça 11'de başlayabilir.





Hollandalı teknik adamın kafasındaki ilk 11'de Eljif ve Valbuena ile birlikte Nabil Dirar'ın yer alabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe ile Göztepe, 25 Ağustos'ta İzmir'de karşılaşacak. Geride kalan ilk iki hafta sonunda Fenerbahçe 3 puana sahip. Göztepe'nin ise puanı bulunmuyor.

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