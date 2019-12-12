Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştiren sarı-lacivertliler, çift kale maç ve taktik çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Mevlüt Erdinç antrenmanın ilk bölümünde takımla idman yaparken, Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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