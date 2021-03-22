Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli oyuncusu Diego Perotti, İstanbul'a döndü. Tedavi için ülkesine giden Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Beşiktaş ile 10 hafta oynanan derbide sakatlandıktan bu yana takımını yalnız bırakan oyuncu, ameliyat edilmiş ve daha sonra tedavisini ülkesinde sürdürmüştü.

Bu sezonun geri kalan bölümünde forma şansı bulması beklenmeyen Diego Perotti, Fenerbahçe ile ligde oynadığı 4 maçta 3 gol attı.