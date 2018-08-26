Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, özellikle Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada iki isim hakkında binlerce yorum yapıldı
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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'ye de yenilince taraftarlardan tepkiler gelmeye başladı.
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Nabil Dirar, sahada kaldığı 64 dakikada 10 pas hatası yaparken; girdiği 6 ikili mücadelenin 2 tanesini kazanabildi. 11 pas hatası yapan Hasan Ali Kaldırım, yaptığı 9 ortada tek isabet (%11,1) bulabilirken; girdiği 6 ikili mücadelenin sadece 2 tanesini kazanarak Dirar ile birlikte takımın en kötüsü oldu. (FutStats)
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Sarı-lacivertli taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ı eleştiri yağmuruna tuttu. İki futbolcunun transferinden sorumlu tutulan Aykut Kocaman da okların hedefindeki bir başka isimdi...
Hasan Ali Fener'de oynamaya başladığından beri sol kanat hiç olmadı aslında!
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Fenerbahçe’de duran topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyorken ben nasıl uyuyayım arkadaş!
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Isla'yla-Hasan Ali ile oynayacağıma 3-5-2 oynarım daha iyi...
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Bir gün adaya düşecek olursam yanıma alacağım üç kişiden ikisi Hasan Ali ve Dirar olur, diğer kişiyi Topal'ı mı alırım Volkan'ı mı bilmiyorum!
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Yeniden Fenerbahçe diyorsak eğer Fenerbahçe’nin menfaatleri için bu formanın ağırlığını kaldıramayan Hasan Ali ve Dirar’ın sözleşmesi fesh edilsin. Vurun neşteri geçin arkanızdayız.
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Takımımızın oyununu yavaşlatan, pas hataları yapan ve oyunu soğutan bu vasat 2 oyuncuya tahammülümüz kalmadı! Fenerbahçe'mizin menfaati doğrultusunda Josef'i, Giuliano'yu satan yönetimimiz; aynı menfaati Hasan Ali, Dirar ve Volkan'ı kadro dışı bırakarak göstermelidir!
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2012'de bu Hasan Ali'yi kulübe bonservisle aldıran Aykut Kocaman... 5 yıllık sözleşme. 2017'de kurtulduk dedik. Yine Aykut Kocaman geldi, Hasan Ali'nin sözleşmesini uzattı. Şu anda Fenerbahçe'de çöp denilen adamların %80'ini aldıran veya takımda tutan Aykut Kocaman.
Fenerbahçe’mizin yüksek menfaatleri doğrultusunda Josef de Souza’yı satanlar aynı menfaatler için Hasan Ali, Dirar ve Volkan’ı kadro dışı bırakmak zorundadır!
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Hasan Ali ve Dirar’ı bu takıma getiren Aykut Kocaman senden nefret ediyorum!
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Koskoca Fenerbahçe, Hasan Ali gibi orta açmasını bile bilmeyen bir futbolcuya serbest vuruş kullandırtacak kadar düştü mü?
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O Dirar, Hasan Ali ve Volkan beyden bir tanesi dahi Kadıköy çimlerine nasıl ayak basacak haftaya acaba? Utanmayacaklar mı? Orada nasıl bir atmosfer oluşacak biliyoruz, kimse kendini kandırmasın. Fenerbahçe’nin menfaatleri için kadro dışı bırakın bu oyuncuları.
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Dirar ve Hasan Ali'nin hatalı pas sayısı yirminin üzerinde. Bu ne demek? Fenerbahçe'nin 20+ potansiyel atağı FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR tarafından kesilmiş demek. Rakip savunmaya gerek yok. Tek rakibimiz = kendimiz.
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Dirar ve Hasan Ali’yi ilk 11’de görmektense getirin altyapıdan 2 futbolcu onları izleyelim. En azından hata yaptıklarında olur böyle şeyler deriz.
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Her şeyi bu 2'liye yıkmak olmaz ancak takımda vasatların da en vasatı olan bu 2'li. Hasan Ali'nin duran topları kullandığı takımdan ne olabilir ya? Bu 2 isim bundan sonra ilk 18'e bile girmemeli, bıktık!
Koskoca FENERBAHÇE ‘nin bütün duran toplarını Hasan Ali Kaldırım kullanıyor,gerisini siz düşünün,kalite maalesef bu?
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Aykut Kocaman döneminde şu an sahada bulunanlardan Nabil Dirar 4 milyon Euro karşılığında satın alındı; sözleşmesi biten Hasan Ali ve Alper Potuk ile sözleşme yenilendi.
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Solda Hasan Ali, sağda Dirar hepimizi sinir hastası etti.
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İyi bir futbolcuda olması gereken özellikler;
- Dirar olmaması
- Dirar olmaması
- Dirar olmaması
- Hasan Ali olmaması
- Hasan Ali olmaması
- Hasan Ali olmaması
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Fenerbahçe bizim canımız her şeyimiz. Ama artık şunu net bir dille söylemek gerekiyor ki; Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Dirar gibi yeteneksiz oyuncular ile oynamaya devam edersek, bu sene bu şekil çok romantik klipler çekeriz.
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Elia yerine Dirar’ı, Clichy yerine Hasan Ali’yi tercih eden Aykut Kocaman ömrümün sonuna kadar senden nefret edeceğim.
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Bu Hasan Ali ve Dirar'da bizim göremediğimiz ne var acaba!
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