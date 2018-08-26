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Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı

26.08.2018 - 10:14 | Güncelleme:

Göztepe'ye yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, özellikle Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'a büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada iki isim hakkında binlerce yorum yapıldı

  • 1 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'un ardından Göztepe'ye de yenilince taraftarlardan tepkiler gelmeye başladı.

  • 2 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Nabil Dirar, sahada kaldığı 64 dakikada 10 pas hatası yaparken; girdiği 6 ikili mücadelenin 2 tanesini kazanabildi. 11 pas hatası yapan Hasan Ali Kaldırım, yaptığı 9 ortada tek isabet (%11,1) bulabilirken; girdiği 6 ikili mücadelenin sadece 2 tanesini kazanarak Dirar ile birlikte takımın en kötüsü oldu. (FutStats)

  • 3 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Sarı-lacivertli taraftarlar, Hasan Ali Kaldırım ve Nabil Dirar'ı eleştiri yağmuruna tuttu. İki futbolcunun transferinden sorumlu tutulan Aykut Kocaman da okların hedefindeki bir başka isimdi...

  • 4 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    İşte Fenerbahçeli taraftarlarından yorumlarından bazıları:

  • 5 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Hasan Ali'yi Kayseri'den Aykut Kocaman 4.5 milyon gibi bir rakama getirdi.Hadi bilemedin, vasatın sözleşmesi bitti, Clichy'i veto edip Hasan Ali'yle sözleşme uzatmak nedir abi?

  • 6 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    6 | 40

    Sayın Fenerbahçe tam taraftarı kazanmışken lütfen şu formayı haketmeyenleri kadroda görmek istemiyoruz ( Dirar, Alper, Hasan Ali, Volkan ) Allah için şu Hasan Ali'de bizim göremediğimiz ne var ?

  • 7 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Alper Potuk - Hasan Ali - Dirar gibi oyuncular bu kulübe 3 Temmuz’dan daha büyük zarar verdi!

  • 8 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Hasan Ali Fener'de oynamaya başladığından beri sol kanat hiç olmadı aslında!

  • 9 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Fenerbahçe’de duran topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyorken ben nasıl uyuyayım arkadaş!

  • 10 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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    Isla'yla-Hasan Ali ile oynayacağıma 3-5-2 oynarım daha iyi...

  • 11 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    11 | 40

    Bir gün adaya düşecek olursam yanıma alacağım üç kişiden ikisi Hasan Ali ve Dirar olur, diğer kişiyi Topal'ı mı alırım Volkan'ı mı bilmiyorum!

  • 12 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    12 | 40

    Yeniden Fenerbahçe diyorsak eğer Fenerbahçe’nin menfaatleri için bu formanın ağırlığını kaldıramayan Hasan Ali ve Dirar’ın sözleşmesi fesh edilsin. Vurun neşteri geçin arkanızdayız.

  • 13 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    13 | 40

    Takımımızın oyununu yavaşlatan, pas hataları yapan ve oyunu soğutan bu vasat 2 oyuncuya tahammülümüz kalmadı! Fenerbahçe'mizin menfaati doğrultusunda Josef'i, Giuliano'yu  satan yönetimimiz; aynı menfaati Hasan Ali, Dirar ve Volkan'ı kadro dışı bırakarak göstermelidir!

  • 14 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    14 | 40

    2012'de bu Hasan Ali'yi kulübe bonservisle aldıran Aykut Kocaman... 5 yıllık sözleşme.  2017'de kurtulduk dedik. Yine Aykut Kocaman geldi, Hasan Ali'nin sözleşmesini uzattı. Şu anda Fenerbahçe'de çöp denilen adamların %80'ini aldıran veya takımda tutan Aykut Kocaman.

  • 15 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    15 | 40

    Fenerbahçe’mizin yüksek menfaatleri doğrultusunda Josef de Souza’yı satanlar aynı menfaatler için Hasan Ali, Dirar ve Volkan’ı kadro dışı bırakmak zorundadır! 

  • 16 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    16 | 40

    Hasan Ali ve Dirar’ı bu takıma getiren Aykut Kocaman senden nefret ediyorum!

  • 17 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    17 | 40

    Koskoca Fenerbahçe, Hasan Ali gibi orta açmasını bile bilmeyen bir futbolcuya serbest vuruş kullandırtacak kadar düştü mü?

     

  • 18 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    18 | 40

    O Dirar, Hasan Ali ve Volkan beyden bir tanesi dahi Kadıköy çimlerine nasıl ayak basacak haftaya acaba? Utanmayacaklar mı? Orada nasıl bir atmosfer oluşacak biliyoruz, kimse kendini kandırmasın. Fenerbahçe’nin menfaatleri için kadro dışı bırakın bu oyuncuları.

  • 19 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    19 | 40

    Dirar ve Hasan Ali'nin hatalı pas sayısı yirminin üzerinde. Bu ne demek? Fenerbahçe'nin 20+ potansiyel atağı FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR tarafından kesilmiş demek. Rakip savunmaya gerek yok.  Tek rakibimiz = kendimiz.

  • 20 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    20 | 40

    Dirar ve Hasan Ali’yi ilk 11’de görmektense getirin altyapıdan 2 futbolcu onları izleyelim. En azından hata yaptıklarında olur böyle şeyler deriz.

  • 21 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    21 | 40

    Her şeyi bu 2'liye yıkmak olmaz ancak takımda vasatların da en vasatı olan bu 2'li. Hasan Ali'nin duran topları kullandığı takımdan ne olabilir ya? Bu 2 isim bundan sonra ilk 18'e bile girmemeli, bıktık! 

  • 22 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    22 | 40

    Koskoca FENERBAHÇE ‘nin bütün duran toplarını Hasan Ali Kaldırım kullanıyor,gerisini siz düşünün,kalite maalesef bu?

  • 23 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    23 | 40

    Aykut Kocaman döneminde şu an sahada bulunanlardan Nabil Dirar 4 milyon Euro karşılığında satın alındı; sözleşmesi biten Hasan Ali ve Alper Potuk ile sözleşme yenilendi.

  • 24 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    24 | 40

    Solda Hasan Ali, sağda Dirar hepimizi sinir hastası etti.

  • 25 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    25 | 40

    İyi bir futbolcuda olması gereken özellikler;

    - Dirar olmaması

    - Dirar olmaması

    - Dirar olmaması

    - Hasan Ali olmaması

    - Hasan Ali olmaması

    - Hasan Ali olmaması

  • 26 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    26 | 40

    Fenerbahçe bizim canımız her şeyimiz. Ama artık şunu net bir dille söylemek gerekiyor ki; Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Dirar gibi yeteneksiz oyuncular ile oynamaya devam edersek, bu sene bu şekil çok romantik klipler çekeriz. 

     

  • 27 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    27 | 40

    Elia yerine Dirar’ı, Clichy yerine Hasan Ali’yi tercih eden Aykut Kocaman ömrümün sonuna kadar senden nefret edeceğim.

  • 28 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    28 | 40

    Bu Hasan Ali ve Dirar'da bizim göremediğimiz  ne var acaba!

  • 29 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    29 | 40

    Mehmet Topuz... Vederson.... Affedin bizi değerinizi Dirar'la Hasan Ali’yi görünce anladık.

  • 30 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    30 | 40

    Slimani net takımın en iyisi koy sol beke daha iyi oynar Hasan Ali'den!

  • 31 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    31 | 40

    Hasan Ali top kaybetme rekoru deniyor bugün maç sonrası rekor haberi gelebilir!

     

  • 32 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    32 | 40

    Takıma bak Hasan Ali ve Dirar top kaptırma yarışı yapıyor sizi bize sayıyla mı veriyorlar?

  • 33 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    33 | 40

    Dirar’ı öneren, Dirar’ın transfer pazarlığına girip 5 milyon Euro veren kim varsa aklından şüphe ediyorum...

  • 34 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
    34 | 40
  • 35 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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  • 36 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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  • 37 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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  • 38 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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  • 39 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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  • 40 Fenerbahçe'de Dirar ve Hasan Ali isyanı
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