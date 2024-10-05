Fenerbahçe'de Dominik Livakovic göz dolduruyor!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Dominik Livakovic, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor.

Geçtiğimiz yıl sıkça eleştirilen Hırvat file bekçisi, bu sezon sahada bambaşka bir oyuncu gibi parlıyor.

Sezon başında Mourinho ile gerçekleştirdiği özel görüşme, Livakovic'in adeta yeniden doğmasını sağladı. Geçtiğimiz sezon yaşadığı zorlukların ardından moral olarak düşüş yaşayan kaleci, Portekizli teknik adamın güven dolu sözleriyle tekrar kendine geldi. Bu destek, Livakovic'in özgüvenini yükseltti ve performansına doğrudan yansıdı. REKLAM

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynanan Twente maçında da yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Maç boyunca 8 kurtarış yapan Livakovic, bu performansıyla Volkan Demirel'in 2013 yılında Lazio karşısında yaptığı 9 kurtarıştan bu yana Avrupa Ligi'nde en fazla kurtarış yapan Fenerbahçe kalecisi olmayı başardı.