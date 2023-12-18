Fenerbahçe'de Dzeko endişesi: Antrenmana çıkmadı!

Fenerbahçe'de zorlu Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi Edin Dzeko endişesi yaşanıyor.

Dzeko, İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine ağrıları olduğunu iletti. Bu gelişme sonrası Boşnak golcü, tedbir amaçlı olarak pazartesi günü (bugün) yapılan antrenmana katılmadı.

Mr'ında da ciddi bir bulguya rastlanmazken oyuncu tedbir amaçlı kayseriye götürülmeyebilir.

Hastaneye götürülen ve detaylı MR'ı çekilen Edin Dzeko hakkında son durum salı günü belli olacak.

Fenerbahçe çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda, pazar günü ise Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak.

21 MAÇTA 23 GOLLÜK KATKI

Sezon başında Inter'den Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Edin Dzeko, forma giydiği 21 resmi maçta 16 gol atıp 7 asist yaptı.