Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dzeko endişesi: Antrenmana çıkmadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Dzeko endişesi: Antrenmana çıkmadı!

        Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi sakatlık şüphesiyle antrenmana çıkarılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 16:19 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'de Dzeko endişesi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de zorlu Kayserispor ve Galatasaray maçları öncesi Edin Dzeko endişesi yaşanıyor.

        Dzeko, İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine ağrıları olduğunu iletti. Bu gelişme sonrası Boşnak golcü, tedbir amaçlı olarak pazartesi günü (bugün) yapılan antrenmana katılmadı.

        Mr'ında da ciddi bir bulguya rastlanmazken oyuncu tedbir amaçlı kayseriye götürülmeyebilir.

        Hastaneye götürülen ve detaylı MR'ı çekilen Edin Dzeko hakkında son durum salı günü belli olacak.

        Fenerbahçe çarşamba günü Kayserispor ile deplasmanda, pazar günü ise Kadıköy'de Galatasaray ile karşılaşacak.

        21 MAÇTA 23 GOLLÜK KATKI

        Sezon başında Inter'den Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Edin Dzeko, forma giydiği 21 resmi maçta 16 gol atıp 7 asist yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Sudenur 23 yaşındaydı! Büyük acı...
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        Kış soğuklarına 3 günlük ara!
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet