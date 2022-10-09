Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü ağırlarken, Enner Valencia attığı 3 golle maça damgasını vurdu.
Sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu yıldızı, bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkararak krallık yarışında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Tecrübeli futbolcu, Karagümrük karşısında yaptığı hat-trick ile sarı-lacivertli kulüpte 5 yıl sonra bir ilki başardı.
Enner Valencia, Kasım 2017'den bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu.
SON FUTBOLCU SOLDADO'YDU
Fenerbahçe formasıyla hat-trick yapan son yabancı futbolcu Roberto Soldado'ydu. İspanyol forvet, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği mücadelede üç gol atarak yıldızlaşmıştı.
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