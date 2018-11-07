UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Anderlecht'i ağırlayacak Fenerbahçe'de Erwin Koeman ve Andre Ayew basın toplantısında açıklamalar yapıyor. Basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

Andre Ayew: Çok zor bir grupta olduğumuzu biliyoruz. Gruba kötü başlangıç yaptık. Şu anki duruma baktığımızda turu geçmek için çok büyük bir şansımız olduğunu görüyoruz. Her geçen gün gelişiyoruz ve kendimizi daha iyi noktaya taşıyoruz. Yarın üzerimize düşeni yapacağız. Konsantrasyonumuzu son ana kadar üst düzeyde tutmamız gereken bir kulvar Avrupa Ligi. Anderlecht topu tutan zorlu bir rakip. Kafa kafaya geçen bir mücadele olacaktır. Türkiye'ye geleli birkaç ay oldu ama daha önceden de tanıyordum, oynayan arkadaşlarım vardı. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim bana göre. Sezona zorlu başladık. Hem bireysel hem takım olarak kötüydük ama herkesin güveni artmaya başladı, hepimiz iyiye gidiyoruz.

"GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEMEZ"

Erwin Koeman: Kendi sahanızda oynuyorsanız galibiyete ihtiyaç vardır. Geçtiğimiz cuma günüyle ilgili memnuniyet duyuyorum ama önümüzde yeni bir maç var, bunu sahada göstermeliyiz.

"Derbi maçtan sonra gördüklerimden dolayı mutlu değilim. Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor Belhanda sarı kart görüyor, Soldada kırmızı kart görüyor. Serdar Aziz, Yihithan'ı itiyor, yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez"

"Önümüzde iki maç var, biri yarın, diğeri yine pazar akşamı sahamızdaki maç. Chris ve benim için en önemlisi bu iki maça takımı hazırlamak. Sonrasında milli takım arasında iki haftada yönetim kararını verecektir, o kadarı bekleyeceğim. Devamını sonra göreceğiz."

"BURADA KALIRSAM, KAFAMDAKİ SİSTEMİ SÖYLEYEBİLİRİM"

"Geçmişte ne olduğuyla ilgili görüş belirtmek istemiyorum çünkü Phillip de elinden geleni yaptı, birçok şanssızlık yaşadı. 4'lü savunmayla oynadığımız ve iyi sonuç aldığımız görülüyor. Kafamdaki ideal sistemi konuşmak için erken, kalırsam konuşabilirim"

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