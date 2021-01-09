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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Jose Sosa, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci salonda bireysel çalışmalarına devam etti. Gökhan Gönül ile Filip Novak ise sahada koşulara başladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra uçakla Erzurum'a hareket edecek.

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