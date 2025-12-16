Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı mesaisi

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de İkas Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Giriş: 16.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:56
        Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı mesaisi!
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salondaki core hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli ekibin sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        TÜMOSAN Konyaspor ile dün oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla oynayan futbolcular, yenilenme çalışmaları ve aktif dinlenme yaptı.

