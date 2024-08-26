Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu: Owen Wijndal
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası sol bek pozisyonu için Ajax'ta forma giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı. Ajax, Wijndal için 12 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor ve bu rakam, transfer görüşmelerinde önemli bir kriter olacak
Ferdi Kadıoğlu için Brighton'la anlaşan Fenerbahçe sol beke takviye için de çalışmalarına başladı. HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Ajax'ın formasını terleten Hollandalı sol bek Owen Wijndal'ı gündemine aldı.
Transfer piyasasında aktif olmayı hedefleyen Ajax önce oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda. 24 yaşındaki futbolcu da Hollanda ekibinin satış listesinde yer alan isimlerden biri.
Geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren Wijndal'la ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Avrupa'dan birçok talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için şimdiye kadar yapılan teklifler ise Ajax'ı tatmin etmedi.
Hollanda ekibi, Wijndal için 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu satışı sonrasında birden fazla transfer yapmayı hedeflerken Ajax'ın 12 milyon Euro'luk beklentisi transfer görüşmelerinde önemli bir kriter olacak.
Bu transfer sürecinde, Fenerbahçe'nin Ajax ile pazarlıklarını nasıl yürüteceği ve diğer kulüplerin Wijndal için sunacağı teklifler, oyuncunun geleceğini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor.
Futbola AZ altyapısında başlayan Wijndal, Temmuz 2022'de 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Ajax'ın yolunu tuttu. Geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcunun Ajax'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
7 Ekim 2020'de Hollanda A Milli Takımı formasını ilk kez giyen Wijndal bugüne kadar 11 kez milli oldu. 24 yaşındaki sol bek Hollanda'nın alt yaş milli takımlarını da her kategoride temsil etti.