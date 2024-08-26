Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu: Owen Wijndal

Ferdi Kadıoğlu için Brighton'la anlaşan Fenerbahçe sol beke takviye için de çalışmalarına başladı. HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre sarı-lacivertliler, Ajax'ın formasını terleten Hollandalı sol bek Owen Wijndal'ı gündemine aldı.

Transfer piyasasında aktif olmayı hedefleyen Ajax önce oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda. 24 yaşındaki futbolcu da Hollanda ekibinin satış listesinde yer alan isimlerden biri.

Geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren Wijndal'la ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe değil. Avrupa'dan birçok talibi bulunan 24 yaşındaki sol bek için şimdiye kadar yapılan teklifler ise Ajax'ı tatmin etmedi.

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Hollanda ekibi, Wijndal için 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu satışı sonrasında birden fazla transfer yapmayı hedeflerken Ajax'ın 12 milyon Euro'luk beklentisi transfer görüşmelerinde önemli bir kriter olacak.