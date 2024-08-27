Fenerbahçe'de Fred farkı
Fenerbahçe, Fred'le ligde kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip, yıldız futbolcunun forma giydiği Süper Lig karşılaşmalarında galibiyet oranını yüzde 88'e yükseltti
Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği maçlarda başka bir kimliğe bürünüyor. Brezilyalı yıldız, orta sahada performansıyla dikkat çekiyor.
Mücadele ve hücum gücü ile takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcu, spor kamuoyunun da beğenisi topladı.
Sarı lacivertli ekip, başarılı oyuncunun forma giydiği 26 lig maçında yenilgi almadı.
Fred'li Fenerbahçe ligde 23 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan bir puanla ayrıldı.
Böylece yüzde 88’lik galibiyet oranı yakalayan sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun yokluğunda ise istediği saha sonuçlarını alamadı.
Fred’in oynamadığı maçlarda Miha Zajc, Rade Krunic, Miguel Crespo gibi oyuncular şans bulsalar da beklenen katkıyı sağlayamadılar.