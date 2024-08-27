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        Fenerbahçe'de Fred farkı

        Fenerbahçe, Fred'le ligde kaybetmiyor. Sarı lacivertli ekip, yıldız futbolcunun forma giydiği Süper Lig karşılaşmalarında galibiyet oranını yüzde 88'e yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:25
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        Fenerbahçe, Fred'in forma giydiği maçlarda başka bir kimliğe bürünüyor. Brezilyalı yıldız, orta sahada performansıyla dikkat çekiyor.

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        Mücadele ve hücum gücü ile takımına katkı sağlayan 31 yaşındaki futbolcu, spor kamuoyunun da beğenisi topladı.

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        Sarı lacivertli ekip, başarılı oyuncunun forma giydiği 26 lig maçında yenilgi almadı.

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        Fred'li Fenerbahçe ligde 23 galibiyet elde ederken, 3 kez sahadan bir puanla ayrıldı.

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        Böylece yüzde 88’lik galibiyet oranı yakalayan sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun yokluğunda ise istediği saha sonuçlarını alamadı.

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        Fred’in oynamadığı maçlarda Miha Zajc, Rade Krunic, Miguel Crespo gibi oyuncular şans bulsalar da beklenen katkıyı sağlayamadılar.

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        Bu karşılaşmalarda galibiyet oranı yüzde 50’ye gerileyen Fenerbahçe, 20 karşılaşmada; 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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        Brezilyalı futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek.

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