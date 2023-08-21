Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz ilk 11'de! Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred, Samsunspor maçıyla sarı-lacivertli forma altında ilk maçlarına çıktı

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.