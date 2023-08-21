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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz ilk 11'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz ilk 11'de!

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred, Samsunspor maçıyla sarı-lacivertli forma altında ilk maçlarına çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:06
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        Fred ve Cengiz ilki yaşadı!
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        Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Brezilyalı Fred ile Marsilya'dan aldığı milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında ilk kez 11'de forma giydi.

        Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Maribor ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan Samet Akaydın maç kadrosuna alınmadı.

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