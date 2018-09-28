Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmasına rağmen, rakibi karşısında Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkarsa da büyük bir fırsatı tepti. İlk 6 haftada 7 puan toplayabilen Fenerbahçe'de futbolcular durum değerlendirmesi yaptı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde futbolcular, kaptanların önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda özellikle ligdeki durum ele alınırken, Rizespor maçıyla başlayacak bir galibiyet serisi için tüm takım kenetlendi.

Ligde henüz 7 puan toplayabilen Fenerbahçe’de rakiplerin de puan kaybetmesi artık son fırsat olarak görülürken, futbolcular “Elimizdeki son fırsatları iyi değerlendirip kafamızı kaldırmak zorundayız” ifadelerini kullandılar

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