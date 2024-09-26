Fenerbahçe'de geniş rotasyon: Tadic bu sezon ilk kez yedek! UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligdeki Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre kadrosunda geniş rotasyon yaptı. Cengiz Ünder bu sezon ilk kez 11'de başlarken Tadic ise ilk kez yedek kaldı

Anadolu Ajansı Giriş: 26.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:12 facebook

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