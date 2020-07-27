Beşiktaş'la olan sözleşmeleri sona eren ve Fenerbahçe'ye dönecekleri konuşulan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'e sarı-lacivertli taraftarların tepkisi devam ediyor. Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Ülker Stadı'nın önüne giderek üzerinde Gökhan Gönül'ü temsilen 77, Caner Erkin'i temsilen ise 88 numara bulunan ve "İstemiyoruz" yazılı bir pankart açtı.