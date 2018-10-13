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İngiltere’den dün dönen Ali Koç ve futbol şubesinden sorumlu olduğu için başkan vekili Semih Özsoy’un yapacakları değerlendirmenin beklenmesi gerektiğini belirten yöneticiler, “Volkan bu açıklamayı taraftara yönelik yaptı. Belki de yönetim ile ayrıca görüşüp bir özür dileyecek. Bu nedenle bu aşamada bir yargıda bulunmak doğru olmaz” görüşünü ifade etti.