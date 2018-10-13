Fenerbahçe'de görevine son verilen 3 antrenörle ilgili yeni gelişmeler
13.10.2018 - 11:31 | Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde FB TV'deki konuşmasının yankıları sürüyor. Koç'un bilgi sızdırmak ve takımın motivasyonunu bozmakla suçladığı kovulan 3 antrenörle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Volkan Demirel'in affedilip affedilmeyeceği merak ediliyor. İşte basındaki iddialar...
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HÜRRİYET - YANINIZA GELELİM, GERÇEĞİ ANLATALIM
Fenerbahçe’de görevlerine son verilen, ardından da başkan Ali Koç tarafından kulübün sırlarını dışarıya sızdırmakla suçlanan yardımcı antrenörler Alper Aşçı, Murat Öztürk ve Turgay Altay, farklı bir adım atmaya hazırlanıyor.
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Üç antrenörün kendilerini ifade edebilmek için başkan Ali Koç’tan randevu isteyecekleri öğrenildi.
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Aşçı, Öztürk ve Altay’ın savunmaları alınmadığı gerekçesiyle üzgün oldukları ve kendilerini ifade edemediklerini belirttikleri, basın açıklaması yapmak yerine Başkan Ali Koç ile bir araya gelerek yaşanan olayları anlatmak istedikleri belirtiliyor.
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3 antrenörün de olayların başkan Ali Koç’a tek taraflı anlatıldığını ve aslında yaşananların başka boyutları olduğunu söyledikleri ve bu nedenle konuyu kamuoyu önünde tartışıp kulübe zarar vermek yerine direkt Ali Koç’un karşısında kendilerini anlatmak istedikleri ifade ediliyor.
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Aşçı, Öztürk ve Altay, görevlerine son verildiği bildirildikten sonra tesislere alınmamış, bu sırada yapılan incelemelerde, futbolcularla ilgili veri ve istatistikleri başka bir adrese elektronik postayla gönderdiklerinin belirlendiği açıklanmıştı.
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Öte yandan, üç yardımcı antrenör de, görevlerine son verildikten ve Başkan Ali Koç tarafından suçlandıktan sonra tüm ısrarlara rağmen basına açıklama yapmaktan kaçınıyor.
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Aşçı, Öztürk ve Altay son ana kadar bu tutumu koruyacaklarını yakın çevrelerine iletti.
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Öte yandan, üç antrenörün ekibinde yer aldığı eski teknik direktör Aykut Kocaman’ın, konunun kendisiyle ilişkilendirilmesinden rahatsız olduğu, gerekirse önümüzdeki günlerde bir açıklama yapmayı düşündüğü öğrenildi.
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VOLKAN AFFEDİLECEK Mİ?
Kadro dışı bırakılması geniş yankı uyandıran Volkan Demirel ile ilgili kriz, tecrübeli futbolcu tarafından yapılan açıklamaya rağmen çözülemedi.
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Volkan’ın açıklamasının tam anlamıyla bir özür olup olmadığı camiada tartışılırken, yönetim kurulu üyelerinde ise bu konuda olumlu bir hava yok.
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Yönetim kurulu üyeleri, ortada tatmin edici bir özür dileme olmadığı görüşünü dile getirdi.
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Yöneticiler, yine de kendilerininkinin bir kanaat olduğunu, Volkan’ın açıklaması ve takıma dönmesiyle ilgili kararın, başkan Ali Koç tarafından verileceğini belirtti.
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İngiltere’den dün dönen Ali Koç ve futbol şubesinden sorumlu olduğu için başkan vekili Semih Özsoy’un yapacakları değerlendirmenin beklenmesi gerektiğini belirten yöneticiler, “Volkan bu açıklamayı taraftara yönelik yaptı. Belki de yönetim ile ayrıca görüşüp bir özür dileyecek. Bu nedenle bu aşamada bir yargıda bulunmak doğru olmaz” görüşünü ifade etti.
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AKŞAM - HALI HEP ORADAYDI
Ali Koç, görevine son verdiği antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı’yla ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı.
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Koç, Beşiktaş maçı öncesinde soyunma odasına, Spartak Trnava maçından önce de stada getirilen halı hakkında bu 3 hocanın, “Cocu kovulacak, cenazesini bu halıya saracağız” diye espri yaptığını açıklamıştı.
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Koç bu halının ilk kez soyunma odasında görüldüğünü de söylemişti. Fenerbahçe’de görev yapan çalışanlar, halının ilk kez oraya gelmediğini, uzun süredir soyunma odasında bulunduğunu söylediler.
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Futbolcuların duş aldıktan sonra ayaklarının kaymaması ve sakatlanmamaları için bu halının koruma amaçlı soyunma odasına serildiğini belirten görevliler şunları söyledi:
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“Bu halının ilk kez soyunma odasına getirildiği bilgisi yanlış. Başkan Ali Koç’a bilgi verenler bu konuda eksik bilgilendirmede bulunmuşlar.
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F.Bahçe Ülker Stadyumu’nun soyunma odalarına yönetimin izni olmadan kesinlikle bir şey girmesi mümkün değil.
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Hocaların diğer kovulma gerekçeleri hakkında bilgimiz yok. Ancak halı konusunun böyle olduğunu herkes bilir. Bu olayla ilgili ayrıntıların çok kısa sürede netleşeceğini düşünüyoruz.”
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SABAH - KOÇ'TAN RANDEVU İSTEYECEKLER
Fenerbahçe'de görevden alınan 3 antrenör konuyla ilgili sessizliklerini dün de sürdürdü. Önceki gün yazılı açıklama yapma konusunda fikir birliğine varan Murat Öztürk, Alper Aşçıı ve Turgay Altay, fikir değiştirip Başkan Ali Koç'la görüşme kararı aldı.
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Hocalar, "Siz, kendinize aktarıldığı kadarıyla duyduklarınıza inanıp onları anlattınız. Konuyu bir de bizim cephemizden dinleyin" diyerek, Koç'tan randevu isteyecekler.
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Hocaların, Başkan Koç'a, "Biz Fenerbahçe'ye ihanet etmedik. İhanet etmek isteyenlere de engel oluruz. İçeriden size yanlış bilgiler verildi. Bu tarz olaylar kesinlikle yaşanmadı" mesajını gönderdikleri öğrenildi.
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Randevu gerçekleşmezse "basın toplantısı düzenleme" seçeneği masaya yatırılacak. Bunun için de Londra'da bulunan Aykut Kocaman'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Kocaman'ın dönüşü sonrası hocaların hep birlikte basının karşısına çıkacağı gelen haberler arasında.
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TAKVİM - ASIL HAİNLER İÇERİDE
F.Bahçe'de Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı konuşmada görevlerine son verilen Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı hakkında söylediği ağır sözlerin yankıları devam ediyor...
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Gelen bazı haberler ise olayın başka boyutlarının da olduğunu gösterdi. Samandıra'da dedikodu kazanının kaynadığını işaret etti.
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Perşembe günü Volkan Demirel'in, "Başkanı yanlış bilgilendirdiler" ifadesinin ardından, 3 yardımcı hocanın da aynı şeyden şikayet etmesi olayı iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi.
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Üç yardımcı antrenör Başkan Ali Koç'tan randevu isterken yakın çevrelirene de "Biz hain değiliz. Asıl hainler içeride. İsimlerini açıklarsak biz de onların duruma düşmüş oluruz" dedikleri öğrenildi.
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Volkan'dan sonra 3 yardımcı antrenörün de aynı şeyden şikayet etmesi gözleri Samandıra'ya çevirdi. Gördükleriyle değil, duydukları ile hareket eden Başkan Ali Koç'a kimlerin laf taşıdığı araştırılıyor.
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VATAN - ARKADAŞLARINDAN AATIF'A: NE YAPTIN SEN!
F.Bahçe'de kadro dışı bırakılma operasyonunun yankıları devam ederken, o sancılı süreçte yaşananlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. A Takım’dan gönderilen isimlerden biri olan Aatif Chahechouhe’nun, başkan Ali Koç’la yaşadığı diyaloglar da dudak uçuklatan cinstendi.
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Kayserispor karşılaşması sonrası soyunma odasın inen Koç, futbolculara kötü gidişatın nedenlerini sorarken söz alan Aatif, “Ben neden olduğunu söyleyeyim. Biz geçen sezon kalitesiz bir takımdık. Bunu itiraf ediyorum. Ama bu kalitesiz takım son haftaya kadar şampiyonluğu kovaladı. Bu sezon ise buradaki arkadaşlardan özür dileyerek söylüyorum yine kalitesiz takımız” ifadelerini kullanmıştı.
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Faslı oyuncunun bu sözleri ortamda soğuk rüzgârlar estirirken, başkanın odadan çıkmasıyla futbolcunun takım arkadaşları olayın şaşkınlığıyla “Ne yaptın sen Aatif? Madem bunları söyleyecektin, keşke birebir görüşmede dile getirseydin” dediler.
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Kendisini savunmaya devam eden tecrübeli hücumcu ise “Ne olacak ki ben bunları herkesin içinde de söylerim, başkanla teke tek konuşmada da. Bundan sonra olacak her şeye de hazırım. Dürüst bir insanım. İçimde tutamazdım” sözleriyle yaptığının arkasında olduğunu dile getirdi.
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