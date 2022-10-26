29 günde 8 maça çıkan Fenerbahçe, taraftarlarının çekindiği fikstürü adeta şölene çevirdi. Avrupa'da iki kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanına giden Sarı-Lacivertliler ligde de Beşiktaş ve Başakşehir gibi zorlu rakiplerle karşılaştı. Fenerbahçe çıktığı bu zorlu fikstürde 5 galibiyet alırken puan kaybettiği tek takım ise deplasmanda oynadığı Beşiktaş oldu.
Fenerbahçe'nin kendi evinde oynadığı Karagümrük karşılaşması ise 8.haftada lige damgasını vurdu. Formsuz Karagümrük karşısına çıkan Fenerbahçe, Batshuaiyi'nin son dakikada attığı gol ile maçı 5-4 kazandı.
CRESPO FORMUNUN ZİRVESİNDE
Geçen sezon başında Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, Vitor Pereira döneminde çıkış yakaladı. 27 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü maçında 13.11 kilometre koşu mesafesiyle sahanın zirvesine çıktı. Başakşehir maçına da 11'de başlayan Portekizli oyuncu 12.67 kilometreyle yine en çok mesafe kat eden oyuncu oldu. İkili mücadelelerde de başarılı olan Crespo takımın vazgeçilmez isimlerden biri oldu.
FORMSUZ ALTAY SON MAÇTA PARLADI
Fenerbahçe'de sezona formsuz başlayan ve eleştirilerin odağında olan Altay Bayındır, Başakşehir mücalesinin son dakikalarında takımını adeta ipten aldı. Karşılaşma boyunca kalesinde fazla tehlike yaşamayan Altay Bayındır, 90+3. dakikada Aleksic'in vurduğu şutu kurtardı ve takımının 3 puan kazanmasında büyük pay sahibi oldu.
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