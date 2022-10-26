29 günde 8 maça çıkan Fenerbahçe, taraftarlarının çekindiği fikstürü adeta şölene çevirdi. Avrupa'da iki kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanına giden Sarı-Lacivertliler ligde de Beşiktaş ve Başakşehir gibi zorlu rakiplerle karşılaştı. Fenerbahçe çıktığı bu zorlu fikstürde 5 galibiyet alırken puan kaybettiği tek takım ise deplasmanda oynadığı Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe'nin kendi evinde oynadığı Karagümrük karşılaşması ise 8.haftada lige damgasını vurdu. Formsuz Karagümrük karşısına çıkan Fenerbahçe, Batshuaiyi'nin son dakikada attığı gol ile maçı 5-4 kazandı.