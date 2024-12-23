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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de gözler sakatlara çevrildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de gözler sakatlara çevrildi!

        Son olarak Eyüpspor'a takılan Fenerbahçe, araya moralsiz girdi. Sarı-lacivertli ekip bu arayı fırsata çevirerek sakatlığı süren oyuncuları bu süreçte tedavisini hızlandırarak sahalara en kısa süreçte dönmesini planlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:06
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        F.Bahçe'de gözler sakatlara çevrildi!
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        Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile berabere kalarak zirve yarışında kritik iki puan kaybeden Fenerbahçe, araya moralsiz girdi. Sarı-lacivertli ekip için bu ara, sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavisi açısından büyük bir fırsat oluşturdu.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; 16. haftadaki Rams Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Oğuz Aydın ve Dominik Livakovic, sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi programına alındı.

        Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun her iki futbolcunun da bir an önce sahalara dönmesini istediği ve sağlık ekibiyle sık sık durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

        Fenerbahçe sağlık heyeti, ara boyunca hem Oğuz Aydın hem de Hırvat kaleci için özel bir tedavi planı hazırladı.

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        Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılacağı belirtilirken, oyuncuların kondisyon seviyelerini koruyabilmeleri adına özel bireysel çalışmalar da yapılacak.

        Bu süreçteki hedef, iki oyuncunun da aranın ardından oynanacak Hatayspor karşılaşmasına yetiştirilmesi...

        Özellikle takımın kalecisi Livakovic'in sahalara dönmesi, savunma hattı açısından büyük önem taşıyor. Oğuz Aydın'ın ise hücum organizasyonlarına yeniden dinamizm katması bekleniyor.

        Teknik heyet, sakatlığı bulunan oyuncuların dönmesiyle birlikte, ara sonrası Hatayspor karşılaşmasıyla yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

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