Fenerbahçe'de gündem Amrabat
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı. Sarı lacivertli ekip, Fiorentina ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktörü Jose Mourinho'nun, orta sahanın merkezine takviye yapılması gerektiğini yönetime bildirdiği ifade edildi.
Bu kapsamda çalışmalara başlayan Ali Koç ve kurmayları, Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı.
Fiorentina forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Sofyan Amrabat, geride kalan sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçirdi. İngiliz ekibiyle 30 resmi maça çıkan Faslı futbolcu, gol veya asist üretemedi.
Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski’nin de takımda kalmasını hedefliyor. Oyunculara gelecek tekliflere göre yönetimin, takviye yapmak adına planlamada değişikliğe gidebileceği öğrenildi.