Fenerbahçe'de gündem Amrabat

Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe, orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski’nin de takımda kalmasını hedefliyor. Oyunculara gelecek tekliflere göre yönetimin, takviye yapmak adına planlamada değişikliğe gidebileceği öğrenildi.