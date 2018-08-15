Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe’de yeniden gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Fanatik'in haberine göre; Damien Comolli, ilk olarak Barış Alıcı, Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu’yla takımı gençleştirme yoluna gitti. Ardından Andre Ayew ve Islam Slimani'yle hücum gücü artırıldı. Transferde sıradaki hedef ise savunmanın ortası.

Manchester United’lı Marcos Rojo, Phillip Cocu’nun gözdesi. Sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızın kiralanması için United ile görüşmeleri olumlu yönde ilerletiyor.

Liverpool’un Estonyalı stoperi Ragnar Klavan da listedeki bir diğer isim. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki stoperi kiralamaya hazır.

ORİGİ KİRALANIYOR!

İngiliz basınından Divock Origi iddiası geldi. Mirror'un haberine göre; Leicester City'den Islan Slimani'yi alan Fenerbahçe, Liverpool'dan da Belçikalı forveti kiralık olarak renklerine bağlayacak. Origi geçtiğimiz sezon Wolfsburg'a kiralanmıştı. Belçikalı forvet 31 maçta 6 gol attı, 2 de asist yaptı.

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