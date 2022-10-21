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Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jesus ve 4 futbolcu...

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonunda Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakat oyunculardan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diğer yandan sözleşmesi sona erecek futbolcular konusunda da flaş gelişmeler yaşanıyor

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  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe'de sakat futbolculardan gelen haberler yüzleri güldürüyor. 

     
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı atlatan Willian Arao ile Emre Mor takıma döndü. 
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Arao ve Emre Mor takıma döndü maçta oynayabilir. Sakatlığı atlatan bir diğer isim Miha Zajc'ın zorlu maçta oynama ihtimali yüksek. 
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Tedavileri devam eden Joshua King ile Luan Peres'in durumları iyiye gidiyor ve her iki oyuncu da UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile oynanacak maça yetiştirilmesi için tedaviler aralıksız devam ediyor. 
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Beşiktaş maçında sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü ise 1-2 hafta sürecek. Nazım Sangare'nin de tedavisi sürüyor.
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    İÇ TRANSFER HAREKATI

    beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de sakat oyuncuların iyileşmesi yüzleri güldürürken bir diğer önemli gelişmelerde sözleşmesi bitecek futbolcularda yaşanıyor. 
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Sarı-lacivertli yönetim, performansı yükselen ve rotasyonda kendisine çok yer bulan İsmail Yüksek ile sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunacak. 23 yaşındaki başarılı orta sahanın sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor.
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmeleri bitecek kaleci Altay Bayındır ile forvet Enner Valencia için de sözleşme uzatma görüşmelerine başlayacak. 
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Jesus'un gözde isimlerinden Crespo'nun da 2024'de biten sözleşmesi için sarı-lacivertli yönetim girişimlerde bulunacak.
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Fenerbahçe, dört futbolcunun sözleşmesini yenileme için girişimlerde bulunma hazırlığı yaparken, en önemli gelişme de teknik direktör Jorge Jesus'da yaşanıyor.
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Portekizli çalıştıcının sarı-lacivertlilerle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor.
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Türkiye'de ve Fenerbahçe'de olmaktan çok mutlu olan Jorge Jesus'un sözleşmesini sarı-lacivertli yönetim uzatmayı istiyor ama bu konuda sezon sonu beklenecek. 
  • Fenerbahçe'de gündem iç transfer! Jorge Jesus ve 4 futbolcu... - Fenerbahçe Transfer Haberleri

    Sözleşme imzalama konusunda öncelik Portekizli hocada. 

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