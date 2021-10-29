Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gözler yeniden Vedat Muriç'e çevrildi.

İtalyan basını, sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Vedat Muriç ile ilgilendiğini ifade etmişti.

Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriç de Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Muriç ile ilgili bir haberi paylaşan Edibe Muriç, arka planda ise Orhan Ölmez'in "Hayallerim" adlı şarkısına yer verdi ve bir mesaj gönderdi.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 17.5 + 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Muriç, bu sezon altı maçta sadece 119 dakika şans bulabildi.

Muriç, 19-20 sezonunda ise Fenerbahçe'de 32 maçta 15 gol atmıştı.