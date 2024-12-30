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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Hatayspor hazırlıkları sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Hatayspor hazırlıkları sürüyor!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:14
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        F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u 5 Ocak Pazar günü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

        Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, daha sonra iki grup halinde pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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